Turista morta ad Amalfi | ipotesi pilota automatico I testimoni | «Gozzo impazzito | andava veloce»

L'editrice americana Adrienne Vaughan sbalzata in acqua mentre prendeva il sole. Sotto shock i figli Di: Alessandra Leo Incidente shock ad Amalfi in cui unaamericana, l'editrice Adrienne Vaughan, ha perso la vita dopo essere sbalzata in acqua e finita sull'elica del motoscafo che le ha causato ferite fatali. Cosa è successo Lo schianto tra il ......del veliero Tortuga in Costiera Amalfitana il 3 agosto alle 17.45 provocando la morte della... È stata dichiarataalle 18.10 al molo di Amalfi e la causa del decesso rinvenuta nelle ...... costato la vita allaed editrice americana Adrienne Vaughan . Ieri 4 agosto era già emerso un primo filmato che riprendeva la musica e i balli in atto dai turisti sul veliero e ...

Precipita con il parapendio, morta una turista tedesca Today.it

''Rimaniamo estremamente cauti in ordine alla dinamica dell'incidente. Ho già rappresentato che ci sono diversi punti che, di certo, l'indagine in corso ...Tragedia nel Torinese: una turista tedesca è morta dopo essere precipitata col parapendio. I carabinieri valutano l'ipotesi del vento forte ...