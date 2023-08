Turista morta ad Amalfi | c' è l' ipotesi del pilota automatico

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 6 agosto 2023) Proseguono le indagini sulla morte dellastatunitense Adrienne Vaughan, unica vittima dello scontro in mare tra il fiordo di Furore e il Capo di Conca tra un veliero e un motoscafo. Il marito, Mike White, si trova ancora in ospedale. In acqua sono finiti anche i due figli di 14 e 11 anni. In questi ultimi due giorni sono stati affidati agli assistenti sociali e ora sono in compagnia del nonno paterno, che ha raggiunto l’Italia nelle scorse ore. "La dinamica di quello che è successo ci è chiara. Non sono ancora chiare le cause", ha detto il procuratore di Salerno, dopo che gli inquirenti hanno ascoltato le testimonianze di una settantina di persone, compresi i turisti a bordo del veliero. (IL VIDEO DELLO SCONTRO)