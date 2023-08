Turista 19enne annega a Gallipoli

La procura ha disposto il rilascio della salma ai familiari del. La vittima si i chiamava ... Un altroha perso la vita in Toscana , nel mare di San Vincenzo , in provincia di Livorno. Si ...Gli amici e altri bagnanti si sono accorti della difficoltà dele hanno lanciato l'allarme alla Capitaneria di porto , che lo ha trasportato a riva già privo di sensi . A lungo i soccorritori ...Unannegato in Puglia. Sempre nella giornata di oggi, un giovanissimoè annegato nelle acque di Gallipoli , in Puglia, in uno dei posti più frequentati del Salento durante l'estate. La ...

Dramma a Gallipoli, turista 19enne muore annegato in mare: trascinato via dalla corrente Fanpage.it

Disgrazia nel mare di Gallipoli stamattina. Mentre faceva il bagno un ragazzo di 19 anni, residente a Bari e di origine albanese, ha accusato un malore ed è morto. Da dettagliare l’origine ...Un uomo è deceduto per annegamento dopo essere stato trascinato via dalla forte corrente. Soccorse in mare dai bagnini altre quattro persone ...