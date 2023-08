TS – Riscatto Fiorentina | Nizza ko Ora Napoli | Roma e Lazio

Leggi su justcalcio

(Di domenica 6 agosto 2023) 2023-08-06 17:57:12 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: NEWCASTLE (Inghilterra) – Dopo il ko con il Newcastle si riscatta ladi Vincenzo Italiano che nell’ultimo test in terra inglese supera per 2-1 il. Buone notizie per la Viola in vista dell’inizio ufficiale della prossima stagione, tante le soluzioni provate dal tecnico che ha dato spazio a molti elementi della rosa. Gara indirizzata nel primo tempo con le due reti decisive dell’attacco viola. Al 17? è Jovic a trovare il vantaggio che sorprende Schemichel, poi è Kouame alla mezz’ora a centrare il raddoppio sugli sviluppi di un corner. Nel finale accorcia le distanze Bouanani con una splendida rete che batte Terracciano, ma è troppo tardi per la rimonta rossonera. Dei nuovi acquisti dellaspazio dal primo minuto per Parisi e Sabiri, ...