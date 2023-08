Trump | “Ho chiesto di cambiare giudice e città del processo”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 6 agosto 2023) WASHINGTON – Donaldha dichiarato di aver dato mandato ai suoi avvocati di chiedere allaTanya Chutkan di ritirarsi dala suo carico per l’assalto a Capitol Hill nonché di spostare il procedimento da Washington ad un’altra. “E’ impossibile per me avere unequo con ilche mi è stato ‘assegnato’ e in quella sede”, ha attaccato l’ex presidente in un post sul suo social media Truth. La, nominata dall’allora presidente Barack Obama nel 2014, è stata scelta attraverso un’estrazione ma è anche un’esperta di processi per l’attacco al Congresso e colei che ha comminato le pene più severe. L'articolo L'Opinionista.