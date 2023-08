Trubin | Inter né ora né in futuro | quasi fatta con il Benfica! Le cifre

(Di domenica 6 agosto 2023)era stato opzionato dall’come prima scelta per il post Onana, ma lo Shakhtar Donetsk ha sparato alto e quindi il club nerazzurro ha virato su Sommer. Secondo le ultime di Fabrizio Romano, il numero uno ucraino sta per approdare al Benfica AFFAREFATTO – Anatolijè pronto a legarsi al Benfica. L’aveva scelto proprio lui dopo la cessione di André Onana ma le elevate richieste dello Shakhtar Donetsk hanno portato i nerazzurri a fare un passo indietro. Ora l’affarechiuso con i portoghesi: “Il Benfica sta per concludere l’affare. Offerta ufficiale presentata allo Shakhtar: 10 milioni di euro di quota fissa più 1 milione di bonus. L’accordo include anche una clausola del 40% sulla futura rivendita a favore dello Shakhtar. Primi ...

... nonché alternativa più economica rispetto. Il ventiquattrenne brasiliano rappresenterebbe ... Ai microfoni di Radio Transamerica , Bento ha dichiarato: " Che orgoglio! Una chiamata dell'è ...L'vede sfuggire un altro affare a lungo inseguito. I nerazzurri avevano infatti seguito a lungo il portiere ucraino Anatolij. La volontà di Beppe Marotta era quella di affiancare un ...Come dimostrato dalle informazioni strappate dal Benfica altra grande interessata al suo cartellino e oggi forte proprio su. Alzata la richiesta del cartellino per Bento, l'tiene banco ...

L‘Inter è ancora alla ricerca di ben due portieri al posto di Andrè Onana e Samir Handanovic. Nella tournèe in Giappone ha schierato il figlio d’arte Filip Stankovic, ma Inzaghi è ben consapevole che ...Grandi movimenti, in casa Inter, per la definizione della questione portieri ... col club nerazzurro da tempo in trattativa con lo Shakhtar Donetsk per Anatoliy Trubin, 22enne di belle speranze – e ...