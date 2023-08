‘Trofeo Silvio Berlusconi’ | confermato il tutto esaurito per Monza-Milan

La prima edizione delBerlusconi andrà in scena martedì 8 agosto all'U - Power Stadium di Monza. Ad affrontarsi saranno Monza e Milan , le squadre a cui il Cavaliere ha legato il proprio nome nel mondo del ...... 16 - 18/6, 62Coppa Paolino Teodori (AP); 30/6 - 2/7, 58Rieti - Terminillo (RI); 21 - 23/7 58°Luigi Fagioli (PG); 4 - /8 49Alpe del Nevegal (BL); 18 - 20/8, 27Luzzi Sambucina...Un mese fa l'annuncio ufficiale della nascita delBerlusconi per ricordare il Cavaliere ed ex Premier con Monza e Milan protagoniste del match in omaggio del compianto presidente dei brianzoli. Ora anche un primo dato importante. Per la ...

Nasce il "Trofeo Silvio Berlusconi" tra AC Monza e AC Milan ... AC Monza