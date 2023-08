Tris di nomi per la Juventus | Allegri fa jackpot

Giuntoli vuole consegnare anche un centrocampista ad Allegri:diper rinforzare la rosa della JuventusIl mercato dei bianconeri adesso vede come assoluti protagonisti Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku, con il futuro dell'attacco di Massimiliano Allegri ...L'Inter non è ancora assolutamente fuori dalla corsa per il classe 1999, ma se non dovesse arrivare ecco che i trein cima alla lista di Marotta e Ausilio sono Beto , Balogun e Morata . Il nome ...... è pronta ora a calare undi colpi. Tutti rigorosamente con la lettera S come iniziale: oggi ... Nette le divergenze sulle strategie e idi mercato, tanto che è circolata pure la clamorosa voce ...

Napoli, Koopmeiners pista complicata: tris di nomi come piano B, c'è anche Torreira TUTTO mercato WEB

Giuntoli vuole consegnare anche un centrocampista ad Allegri: tris di nomi per rinforzare la rosa della Juventus ...A centrocampo Rinaudo e Bigon stanno valutando un tris di nomi, tutti non semplici da raggiungere: Prati, Verre e Attys. Il primo è da tempo.