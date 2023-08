Triathlon | Europe Mixed Realy Championship 2023 | l’Italia chiude al settimo posto a Balikesir

(Di domenica 6 agosto 2023) NellaRelay che ha chiuso l’Relays dila squadra italiana composta da Alessio Crociani, Angelica Prestia, Nicola Azzano e Costanza Arpinelli ha chiuso al. Il piazzamento originario era l’ottava posizione, ma dopo la squalifica della Francia, gli azzurri hanno guadagnato una casella. Crociani ha cercato la fuga con nuoto e ciclismo, ma poi ha perso terreno nella corsa. Prestia ha recuperato diverse posizioni ed ha ceduto il passo ad Azzano in nona posizione. Azzano ha superato la Germania sul traguardo risalendo fino al, che non è riuscito a difendere la Arpinelli che ha chiuso ottava al traguardo per il sorpasso della Germania, posizione ...

TRIATHLON DOMENICA: MODIFICHE ALLA VIABILITA' – LeccoFM ... Lecco FM

Parigi 2024, a rischio le gare sulla Senna per l'inquinamento delle acque: niente preolimpico, sette giorni dopo i problemi ai Mondiali di triathlon.Sebastian Kienle continued his retirement tour with a terrific performance in the brutal Norseman Xtreme Triathlon.