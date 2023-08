Treno deragliato in Pakistan | vagoni ribaltati e 15 morti

Leggi Anche Olanda,merci si scontra con una gru che finisce contro un intercity: un mortoAlmeno 15 persone sono morte e altre 50 sono rimaste ferite nel deragliamento di unavvenuto nella provincia meridionale del Sindh, in Pakistan . Il deragliamento del'Circa 7 o 8 vagoni dell'Hazara Express sono deragliati ribaltandosi vicino al distretto di Nawab Shah, nel Sindh', ha confermato Mahmood - ur - Rehman, un funzionario delle ferrovie pachistane. ...Per il macchinista delin questione, un Alviaad alta velocità all'uscita da una curva poco prima di entrare della stazione di Santiago, la procura chiede quattro anni di carcere per ...

Treno deragliato in Pakistan, almeno 15 morti e 50 feriti Sky Tg24

Un treno è deragliato in Pakistan. Secondo quanto riportato, ci sarebbero alcuni passeggeri rimasti intrappolati."Circa 7 o 8 vagoni dell'Hazara Express si sono ribaltati vicino al distretto di Nawab Shah, nel Sindh", ha confermato un funzionario delle ferrovie pachistane Almeno 15 persone sono morte e altre 50 ...