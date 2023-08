Trasporti gratis | finalmente l’aiuto che serve veramente alle famiglie | Chiedilo subito e non perderlo

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 6 agosto 2023) Ipubblici di metro, bus, tram e filobus saranno gratuiti: l’iniziativa al via in una città italiana e per una specifica platea di utenti a partire da Settembre. Utilizzare i mezzi di trasporto pubblico gratuitamente: senz’altro un modo particolarmente efficace di stimolare la mobilità condivisa riducendo l’utilizzo del mezzo privato dell’auto o del motociclo e, al contempo, le emissioni di inquinanti atmosferici. Un risparmio tanto in termini di finanze per gli utenti passeggeri quanto in termini di CO2 a favore del benessere dell’ambiente e dell’ecosistema. La proposta è stata avanzata dalla capogruppo del PD Valeria Baglio – ILoveTrading.itTuttavia non è un progetto di facile attuazione perché, per realizzarlo, occorre una pianificazione strategica in grado di garantire la sostenibilità finanziaria dell’operazione, in modo che il parco mezzi e il ...