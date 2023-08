Traffico Roma del 06-08-2023 ore 19 | 30

(Di domenica 6 agosto 2023) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetaniintenso con code sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna tra Cristoforo Colombo la via Ardeatina film poi sullaFiumicino in entrata sulla carreggiata esterna del raccordo anulare sulla via Pontina si sta in coda in direzione della Capitale tra Castelno e via di Decima fila per entrare aanche sulla diramazionenord della Autosole da Settebagni a raccordo anulare riduzione di carreggiata concludi su via delle Idrovore della Magliana e su via della Magliana tra laFiumicino e via Isacco Newton in direzione centro chiusa al transito da questa mattina via Portuense all’altezza di Casetta Mattei per lavori per tutto il mese di agosto sono sospese le zone a ...

Per consentire i lavori è stata chiusa alla rampa di viale Guglielmo Marconi, in direzione Via Cristoforo Colombo/Eur e un tratto di via Cristoforo Colombo in direzione del Viadotto della ...... e quali contromosse dovrebbe adottare nei confronti dell'ex ministro ed ex sindaco diun ... infine condannato l'anno scorso a venti mesi con la condizionale per un reato,di influenze, ...... relativi atelefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo ... Dossier sulla più potente banda armata esistita in Italia,, Settimo Sigillo. p. 53). - -

Traffico Roma del 06-08-2023 ore 17:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews

Deluso dall'atlantismo della premier, fonda un suo partito e punta al 10 per cento. I precedenti però non gli danno chance. F.lli d'Italia si guardi piuttosto ...Le indagini sono ancora in corso, ma il sospetto è che ci siano altri giovani coinvolti nel traffico di scooter rubati e che alcuni ... a macchia di leopardo coinvolgendo altre aree di Roma.