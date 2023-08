Traffico Roma del 06-08-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 6 agosto 2023) LuceverdeBuonasera Bentrovati e redazione Sonia cerquetani sta aumentando ilsulla via Pontina in direzione della capitale al momento si registrano rallentamenti e code tra Sanno Castel Porziano riduzione di carreggiata concludi su via delle Idrovore della Magliana e su via della Magliana e per questo motivo si sono formate code tra laFiumicino e via Isaac Newton direzione centro il e poi sulla-fiumicino in entrata sulla carreggiata esterna del raccordo anulare chiusa al transito da questa mattina via Portuense all’altezza di Casetta Mattei per lavori per tutto il mese di agosto sono sospese le zone alimitato notturne di Trastevere San Lorenzo e Testaccio torneranno attivi dal primo di settembre maggiori informazioni su queste ed altre notizie ...