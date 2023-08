Traffico Roma del 06-08-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 6 agosto 2023) Luceverdevedi trovati all’ascolto permane una situazione diregolare scorrevole su Gran parte delle strade che fanno parte della rete viaria della città metropolitana distamenti registrati in città lievi rallentamenti sono presenti in centro ma nessun impedimento alla circolazione fuori raccordoin coda sulla A1Napoli a causa di un incidente avvenuto tra San Cesareo e l’uscita di Valmontone in direzione di Napoli in via Portuense rimane chiusa la strada all’altezza di Casetta Mattei per lavori di ripristino su alcune conduttore dell’acqua danneggiate non sono da escludere disagi alla circolazione e ricordiamo infine che durante tutto il mese di agosto sono sospese le zone alimitato notturne del centro Trastevere San Lorenzo e Testaccio e ...