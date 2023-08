Traffico Roma del 06-08-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 6 agosto 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltonel complesso regolare scorrevole lungo la rete viaria della città metropolitana dinon molto ilall’interno della su via Portuense la polizia locale segna la strada chiusa all’altezza di Casetta Mattei a causa della rottura di alcune condutture dell’acqua con disagi alla circolazione Attenzione anche sulla tangenziale dove è momentaneamente chiusa la strada tra l’uscita per la 24 e via Livorno Piazza Bologna in direzione stadio a causa di alcuni oggetti presenti sulla carreggiata per il trasporto pubblico tornata regolare la linea ferroviariaVelletri casino Frascati dopo un problema tecnico in prossimità diCasilina registrati in ritardi fino a 40 minuti per 6 treni regionali E comunque per i ...