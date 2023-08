Traffico Roma del 06-08-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 6 agosto 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati all’ascolto e buona domenica dalla redazionescherzo in queste prime ore della giornata non sono segnalati problemi sul grande raccordo anulare sul solare in entrata verso la capitale anche nelle zone centrali della città non sono presenti i problemi die per agevolare gli spostamenti oggi in corso il divieto che riguarda i mezzi pesanti adibiti al trasporto di cose sulle strade extraurbane le limitazioni interessano i veicoli con Massa superiore alle 7,5 tonnellate di casi autorizzati dalla legge nella fascia oraria dalle 7 fino alle 22 e per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...