Traffico autostrade | domenica da bollino rosso I punti più critici

La7.it - In questa domenica da bollino rosso per ilin autostrada, vediamo quali sono i punti più critici sulla rete nazionale partendo da nord a sud. I valichi di frontiera Traforo del ...Coinvolti in tutto quattro veicoli tra Farra d'Isonzo e Gradisca, in direzione Villessebloccato sull'autostrada A34 tra Farra d'Isonzo e Gradisca in direzione Villesse a causa di ......- - > Doppio incidente sulla A34 tra tra Farra d'Isonzo e Gradisca in direzione Villesse.bloccato sull'autostrada A34 tra Farra d'Isonzo e Gradisca in direzione Villesse a causa di ...

Traffico autostrade oggi: dalla A22 all'A14, i punti critici nel sabato da bollino nero QUOTIDIANO NAZIONALE

(Adnkronos) – Traffico bloccato sull’autostrada A34 tra Farra d’Isonzo e Gradisca in direzione Villesse a causa di due incidenti, avvenuti a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro, che vedono coinv ...GORIZIA - Traffico bloccato sull'autostrada A34 tra Farra d'Isonzo e Gradisca in direzione Villesse a causa di due incidenti, avvenuti a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro, che vedono coinvolti ...