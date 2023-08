Tottenham | Kane | l’inglese segna quattro gol contro lo Shakhtar

(Di domenica 6 agosto 2023) Harrysi è dimostrato ancora una volta una figura fondamentale per il. L’attaccante degli Spurs hatoreti nell’amichevoleloDonetsk, partita organizzata in sostegno dell’Ucraina e finita 5-1 in favore delsembra destinato a rimanere a Londra anche per la stagione ormai alle porte, dopo che la squadra ha respinto numerose offerte del Bayern Monaco. Ora,e gli Spurs si preparano al campionato, che si aprirà con la trasferta in casa del Brendtford. SportFace.

Quattro gol e un'incognita sul futuro. Harrye' sempre al centro delle vicende: mentre dalla Germania assicurano che il club londinese ha respinto anche l'ultimo assalto del Bayern Monaco per il centravanti, 30 anni e ancora una ...Commenta per primo Il Bayern Monaco continua a bussare per Harry, trovando però la porta delben serrata. Il capitano degli inglesi questo pomeriggio è sceso regolarmente in campo, titolare e con fascia da capitano sul braccio, nell'amichevole ...Ne sa qualcosa anche Harry, pezzo da novanta del mercato. Giocava nell`Arsenal quando il suo ... firmando col Watford, anticamera dei fasti con la casacca del. Per non parlare di Andrea ...

Quello che fin dal raduno davanti al murales dedicato al miglior realizzatore di tutti i tempi del Tottenham, hanno cantato “Harry Kane, we want you to stay”, coro ripetuto anche quando è cominciata ...Quattro gol e un'incognita sul futuro. Harry Kane e' sempre al centro delle vicende Tottenham: mentre dalla Germania assicurano che il club londinese ha respinto anche l'ultimo assalto del Bayern ...