Torino-Ricci | ad un passo dalla Lazio?

(Di domenica 6 agosto 2023) Il mese di agosto procede spedito, ma anche nei suoi primi giorni non ha smesso di sorprendere i tifosi dello sport più amato dal Bel Paese. Infatti tramite rinnovi, prestiti e acquisti stanno avendo luogo ulteriori stravolgimenti in vista della Serie A 2023/2024. I nomi altisonanti di quest’infuocata sessione estiva di calciomercato sono tanti che, con trattative irte di ostacoli o contrattazioni lampo, sbloccano il definitivo upgrade in un altro team o diventano il caposaldo della propria società. Uno dei nomi del mercato in uscita del, potrebbe essere il centrocampista Samueleche a breve indosserebbe la maglia della, le condizioni per raggiungere laAd essere il terzo colpo in entrata dellaè stato l’attaccante danese ...

Per quel che concerne la questione centrocampo, la Lazio insiste con il pressing sul. Vuole fare di tutto per strappare il centrocampista italiano Samuele, un classe 2001 che ha ...I biancocelesti stanno sondando altre due piste: Mario Rui del Napoli, che chiede 6 milioni di euro, e il centrocampistadi proprietà del. La Roma non molla Arnautovic. Il Milan ha ...Commenta per primo La Lazio , dopo l'acquisto di Dichi Kamada, continua a lavorare per rinforzare il centrocampo. Il preferito di Maurizio Sarri rimane Samuele, per il quale ilchiede 30 milioni . Come riportato da Il Corriere dello Sport , nei prossimi giorni Lotito incontrerà Cairo per presentare una nuova offerta da 20 milioni di base fissa ...

CALCIOMERCATO LAZIO - Svolta per Ricci: accordo trovato con il Torino - I DETTAGLI Noi Biancocelesti

Ricci alla Lazio, Lotito pronto ad offrire 20 milioni più 5 di bonus a Cairo. In settimana il nuovo incontro tra i due club ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...