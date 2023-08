(FRANCIA) - Grazie ai gol di Dallinga e Begraoi, ilbatte lanella penultima amichevole pre campionato disputata allo Stadium Municipal di. La rete del momentaneo pareggio per i giallorossi era stata siglata da Dybala. L'argentino ...2 - 1sconfitta 2 - 1 dalnell'amichevole giocata allo stadio Municipal della città francese. Mourinho rinuncia a Matic, ancora affaticato, e Ibanez causa mercato, ma si ...Ko la, beffata al 90' dal. Lazio sconfitta dal Girona: primo gol in biancoceleste per l'ex della partita Castellanos. Anche il Torino rimontato e battuto in Francia dal Reims: non basta ...

Tolosa-Roma 2-1, rivivi la diretta: Dybala non basta, giallorossi ko al 90' Corriere dello Sport

Roma, Mourinho in ansia per le condizioni di Dybala: l'argentino sostituito per un problema fisico nella gara con il Tolosa - Noi Biancocelesti ...Prima sconfitta per la Roma in amichevole a due settimane dall'inizio della serie A. I giallorossi sono stati sconfitti dai francesi del Tolosa per 2-1. Transalpini in vantaggio al 5' del primo tempo ...