(Di domenica 6 agosto 2023) Maduro e la Croce Rossa del Venezuela Il regime di Caracas ha seguito le orme della dittatura di Daniel Ortega in Nicaragua sulla Croce Rossa venezuelana. La Corte suprema di giustizia chavista (TSJ) ha ordinato ieri l’intervento dell’organizzazione umanitaria e ha nominato una nuova direttiva per la sua ristrutturazione, presieduta da Ricardo Cusanno. La decisione arriva una settimana dopo che il procuratore generale, Tarek William Saab, aveva denunciato l’apertura di un’inchiesta sulle “presunte vessazioni” commesse ai danni di volontari e operatori della Croce Rossa nazionale dal suo presidente, Mario Villaroel. La Suprema Corte ha disposto “l’immediata revoca, nell’esercizio delle loro funzioni, del presidente e dei membri che compongono il comitato direttivo nazionale della Croce Rossa”. Cusanno dovrà “gestire ed esercitare la custodia e la custodia dei beni attuali e futuri che ...

In Niger si gioca la stessa partita anche seforme e colorazioni diverse. Tutta la "comunità internazionale", cioè i soliti noti più alcuni paesi africani assoggettati ai nostri voleri, si è ...Estratto dell'articolo di Azzurra Della Penna per 'Chi' veronica gentili massimo galimberti 4 Certi compagni, fidanzati, mariti… certi partner di personaggi pubblici restano nell'ombra. [&...Il senatore ha rispostouna battuta: 'Mi avete invitato come reperto archeologico, grazie. Stasera tornerò nel sepolcro'. "Increscioso!". Fornero insulta il governo e perde la faccia:, cosa ...

Toh, con Lula rilasciati pesticidi dannosi per l’uomo Nicola Porro

Che spettacolo, le immagini qui sopra! C'è quasi poesia in una berlina Subaru super performante trasformata in un'auto da rally, con livrea blu e oro che si lancia a perdifiato in una speciale nella ...Un po’ a sorpresa Ivan Perisic pronto a rescindere il suo contratto con il Tottenham: tra le alternative hot anche la Serie A.