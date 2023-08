Tina Cipollari svela tutta la verità sul futuro a “Uomini e Donne”

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 6 agosto 2023) In queste settimane si è parlato molto della rivoluzione messa in atto da Mediaset. A pagarne le spese più di tutti è stata Barbara d’Urso, ma si parlava anche di una possibile cacciata perda. Eppure, in questi ultimi giorni la vamp di Canale 5 ha deciso di replicare personalmente. Grande rivoluzione a Mediaset per la nuova stagione e nessuno è fuori pericolo. Pier Silvio Berlusconi sta ancora discutendo gli ultimi dettagli per il palinsesto invernale. A rischio sembrava essere anche, accusata di “troppo trash” a. Eppure, la realtà sembra molto differente. Ecco cosa ha detto a riguardo la showgirl.e ila ...