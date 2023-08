Tina Cipollari replica alle accuse di Manetti | l’affondo è epico!

(Di domenica 6 agosto 2023) Nelle ultime settimane si è tornato a parlare die del suo ruolo a Uomini e Donne. Sono ormai frequenti le voci di un suo possibile addio al programma voluto da Piersilvio Berlusconi a causa dell’atteggiamento “troppo trash”, in contrasto con la nuova linea editoriale da lui voluta per Canale 5.voci si è L'articolo proviene da KontroKultura.

Come accade ogni estate, anche quest'anno si sono diffuse voci riguardanti un possibile addio dia Uomini e Donne . Secondo i rumors, sempre più persistenti, sembra che la storica opinionista sia stata contattata direttamente da Pier Silvio Berlusconi . L'AD, seguendo la nuova ..."Un caro saluto a Pier Silvio":, parole pesantissimevia da Mediaset per il troppo trash Cosa rivela 'Fatelo uscire': così Lamborghini ha chiesto di fare allontanare il ragazzo autore del misfatto e ha ripreso il suo concerto. Il video ...

Uomini e Donne, Tina Cipollari risponde agli attacchi di Giorgio Manetti: "Irriconoscente" e spunta un'altra verità ComingSoon.it

Nel corso delle ultime ore Tina Cipollari è tornata a far parlare di sé. L’opinionista di Uomini e Donne si è lasciata andare ad un lungo sfogo dove non sono passate inosservate le sue parole contro ...Su Discovery + arriva la docu-serie "Il curioso caso di Natalia Grace": info e quando in onda di uno dei casi di cronaca più controversi ...