Ti scavi un abisso | buio senza fine | il momento drammatico di Matteo Berrettini

(Di domenica 6 agosto 2023) Un campione ritrovato,. Sembrava finito, si diceva che avrebbe addirittura potuto lasciare il tennis a soli 27 anni. E invece è tornato, giocando un grande Wimbledon, dove è uscito al termine di una grande partita contro Carlos Alcaraz, poi vincitore del torneo. E ora il tennista si confida in una lunga e sincera intervista al Corriere della Sera. Gli chiedono se ha capito cosa gli sia accaduto nei mesi bui, quelli delle brutte voci e dei molti infortuni. "Sto cercando di capirlo, è difficile fare un'analisi oggettiva di quello che succede nel corpo, fatto di muscoli e psiche, di ognuno di noi - premette il tennista romano -. Nell'ultimo anno ho vissuto troppi strappi mentali e fisici. Ci sono stati dei momenti in cui la mia testa e il mio corpo non erano allineati, chiedevo troppo all'uno o all'altro. Clinicamente è stato uno strappo ...

Da bambino giocava con il Lego. Era disordinato. Viveva nel suo mondo e stava bene così. A il Corriere della Sera, Matteo Berettini si apre, racconta il suo tennis. Come ha iniziato, ...