Terremoto in Cina | decine di edifici crollati nell’est del paese

(Di domenica 6 agosto 2023) Una violenta scossa didi magnitudo 5,4 ha colpito laorientale il 6 agosto. Dalle prime informazioni risultano ferite almeno 21 persone ma si tratta di un bilancio ancora molto parziale. Secondo le prime stime sarebbero almeno 126 glia causa del sisma. I residenti della zona hanno pubblicato video sui social media che mostrano lampade tremanti, terreno che sussulta e persone che evacuano in fretta e furia le proprie case. La contea di Pingyuan, nella città di Dezhou, colpita dal sisma. Foto Twitter @PDChinavicino al Mar Giallo I sismografi cinesi hanno registrato ilalle 2:33 ora locale. Un sisma che ha avuto l’epicentro in un area che si trova a circa 26 chilometri a sud della città di Dezhou nella provincia di Shandong. Un ...

Undi magnitudo 5.5 nellaorientale prima dell'alba ha abbattuto case e ferito almeno 21 persone, riferiscono i media statali, ma non sono stati segnalati decessi. Il China Earthquake ...06/08/2023 - 10:20 Nella notte, alle 2:34 ora locale, undi magnitudo 5.4 ha colpito laorientale causando il ferimento di almeno 21 persone e il crollo di 156 strutture tra edifici e abitazioni. Il canale della tv nazionale, CCTV, ha ...Undi magnitudo 5.4 ha colpito laorientale alle 2.34 ora locale, provocando il crollo di 156 tra edifici e abitazioni. La televisione ufficiale Cctv, citando le autorit provinciali, ha ...

Terremoto in Cina, almeno 21 feriti e 156 edifici crollati Agenzia ANSA

Kiev: export grano anche senza accordo. Niger, oggi scade ultimatum ai golpisti. "Fontanelice ancora isolata dopo alluvione". Terremoto in Cina, crolli e feriti. Un milione e mezzo di giovani con il ...Almeno 21 feriti e 126 edifici crollati in Cina per un violento terremoto che ha colpito stanotte la provincia orientale dello Shandong ...