Terremoto in Cina | crolli e feriti vicino alla città di Dezhou | il momento della scossa ripreso dalle telecamere di sicurezza

(Di domenica 6 agosto 2023) Undi magnitudo 5.5 nellaorientale prima dell’alba ha abbattuto case e ferito almeno 21 persone, riferiscono i media statali, ma non sono stati segnalati decessi. Il China Earthquake Networks Center afferma che il sisma di magnitudo 5.5 ha colpitodi, a circa 300 chilometri a sud di Pechino, la capitale cinese, alle 2:33 del mattino. L’emittente governativa China Central Television e altri organi di stampa affermano che 126 case sono crollate e 21 persone sono rimaste ferite, ma non sono stati segnalati decessi. Il China News Service ufficiale afferma che le linee ferroviarie vengono ispezionate per possibili danni. Il servizio del gas è stato interrotto in alcune aree a causa di danni ai tubi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.