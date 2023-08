Magari gli va anche bene, chissà" e anche: "La cosa preoccupante é che per Lukaku esacrificheremo Vlahovic e Chiesa . Follia" e ancora: "capisco che dobbiamo fare mercato ma ci troviamo un ...... competizione che la squadra di Massimilianosi era conquistata sul campo al netto della ... L'inchiesta sui bilanci della gestione precedente ha portato un autentico, è costata un ...Di solito passa un po' di tempo: si comincia con le prime crepe e poi si arriva al. Per ... Resta solo, per il resto: damnatio memoriae. Mentre prosegue, con qualche successo, la ...

Terremoto Allegri, lo fanno fuori: cosa sta succedendo ... Calciomercatonews.com

Allegri sta per coronare il suo sogno, Giuntoli sta per chiudere l'affare con il Chelsea: Big Rom e un ricco conguaglio al posto del bomber serbo ...