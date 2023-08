Terra Amara | anticipazioni dal 7 al 13 Agosto 2023

(Di domenica 6 agosto 2023) Tornano ledi, soap opera tramessa su Canale 5 dal lunedì alla domenica. Nelle puntate che andranno in onda dal 7 al 13succederà che Hunkar scoprirà la verità sugli omicidi di Behice e la affronterà, ma accadrà l’irreparabile. Una nuova settimana con l’amata soap opera turca che arriva ad un punto narrativo cruciale. Intanto, il pubblico discopre che Adnan in verità è figlio di Yilmaz, il quale porta il bambino dalla madre.. Crediti: Instagram/b.zcukurova italia – velvetgossipYaman è convinto che Gulten abbia aiutato il suo rivale e perciò la caccia via, ma Fekeli la accoglie a casa sua. Sevda è dispiaciuta che Demir lo abbia ...

torna domani, lunedì 7 agosto alle 14:25 circa su Canale 5 . Qui troverete le anticipazioni della trama della puntata . La soap opera è ambientata in Turchia negli anni settanta e ha già ...Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset : ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful ,e Un Altro Domani , che andranno in onda oggi, 6 agosto 2023 , su Canale 5 . Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 , ci ...... Dio, come ti amo! (Modugno) - [#1] 1970: Come hai fatto (Modugno) - [#4] 1970: La lontananza (Bonaccorti - Modugno) - [#1] 1971: Come stai (Modugno - Pazzaglia) - [#7] 1973:mia (...

È ufficiale, Terra Amara il 6 agosto durerà di meno. Ecco perché Napolike.it

Le anticipazioni di fine agosto della soap Terra Amara rivelano che per Demir ci sarà un momento a dir poco toccante che segnerà per sempre la sua vita. L'imprenditore si ritroverà costretto a dover s ...Anticipazioni della trama di Terra Amara della puntata in onda lunedì 7 agosto alle 14:25 circa su Canale 5. Terra Amara torna domani, lunedì 7 agosto alle 14:25 circa su Canale 5. Qui troverete le an ...