Terni | furto da diecimila euro al bar di viale Borzacchini bottino

(Di domenica 6 agosto 2023) Malviventi incappucciati hanno portato via il registratore di cassa e svuotato gli scaffali delle sigarette Assalto al bar di Anna Margaritelli, il bar Centro Api del distributore di, lato cimitero, a, dove malviventi incappucciati hanno portato via il registratore di cassa e svuotato gli scaffali delle sigarette.Il colpo nella notta tra venerdì 4 e sabato 5 agosto, poco dopo le 2 del mattino. Tra denaro, tabacchi e oggetti portati via si stima undi almeno 10 mila, a cui vanno aggiunti i danni all’attività commerciale, perché i banditi, oltre alla cassa che è stata portata via di peso con dentro 3milae ai tabacchi esposti, hanno completamente distrutto la porta d’ingresso.Giunte sul posto le forze dell’ordine hanno controllato le immagini ...

Al termine dell'operazione, i due sono stati denunciati perpluriaggravato in concorso. Ma ... il carcere per il 34enne lettone e il divieto di dimora aper il 18enne bulgaro. ...... hanno effettuato una perquisizione domiciliare in una via adiacente alla Questura di, in un ... un passamontagna, soldi in moneta: i due sono stati denunciati perpluriaggravato in concorso.... hanno arrestato un 34enne della Lettonia ma residente ae denunciato un 18enne originario ... Il primorisale allo scorso 19 luglio in via Cassian Bon. Il 27 luglio, dopo che si erano ...

Terni, incappucciati assaltano il bar di fronte al cimitero: bottino da diecimila euro ilmessaggero.it

TERNI - Assalto al bar di viale Borzacchini dove i malviventi incappucciati hanno portato via il registratore di cassa e svuotato gli scaffali delle sigarette. Il bottino si aggira sui ...Una decina di colpi messi a segno in un mese, con danni ingenti. Già denunciato, uno dei malviventi torna a colpire a volto scoperto ...