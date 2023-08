Ternana | Lucarelli | «Mercato? Iniziare il percorso così non sarà facile»

(Di domenica 6 agosto 2023) Cristiano, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa al termine dell’amichevole disputata contro la Primavera Cristiano, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa al termine dell’amichevole disputata contro la Primavera. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Io lavoro con entusiasmo, queste situazioni mi piacciono. Sono passato a Catania facendo una gennaio cedendo tutti, e sfiorammo la B.? A me non spaventa quello, mi spaventa la condizione fisica. Il presidente ha entusiasmo, c’è la grande conoscenza calcistica e di relazioni di Capozucca, so che arriveranno giocatori che completeranno la rosa, ma da qui al 31 ci sono in mezzo le prime partite.il...

In Serie B laallenata da Cristianocomunica di aver acquisito in prestito dalla Fiorentina il difensore centrale Lorenzo Lucchesi (classe 2003) e l'esterno di centrocampo Costantino Favasuli. centrocampista Favasuli alla, al lavoro per riprendere il difensore Mantovani dalla Salernitana e l'attaccante Favilli dal Genoa. La squadra umbra allenata in Serie B da Cristianoè

Ternana-Ternana Primavera 8-0, vittoria per i rossoverdi di Lucarelli TernanaNews

Cascia - Finisce 8 a 0 per la Ternana l'amichevole contro la Primavera. L'allenatore Cristiano Lucarelli conferma il modulo 3-52, mentre a bordo campo fanno capolino i nuovi arrivati ...I nuovi arriveranno in corsa, per loro niente preparazione con le Fere, sarà necessario un periodo di adattamento ...