Temptation Island | reunion tra i fidanzati | le parole di Giuseppe FOTO

(Di domenica 6 agosto 2023)speciale tra idell’ultima edizione, Mirko e Federico assenti: ledi Giuseppe, lo scorso 31 luglio è andata in onda l’ultima puntata del reality show di Canale 5. Sette coppie hanno preso parte alla decima edizione condotta da Filippo Bisciglia. Diverse coppie sono tornate a casa insieme, mentre per l’altra la storia d’amore si è conclusa vertiginosamente. Tra le coppie uscite insieme nel reality show ci sono: Manuel e Isabella, Gabriela e Giuseppe ed infine Davide e Isabella. Leggi anche –> Zengavò, la vacanza prosegue a gonfie vele: dallo sketch esilarante alla dedica (FOTO) Ecco ledel fidanzato di Gabriela sui social… Dopo latra quattro fidanzate ...

IT 22:19 - TATA GIRAMONDO: MISSIONE ITALIA - 2 PARTE 23:00 -02:27 - L'ORA DELLA VERITA' 03:17 - L'ORA DELLA VERITA' 19:20 - GRAND HOTEL - INTRIGHI E PASSIONI I - LA LETTERA RUBATA ...Cosa farà Filippo Bisciglia dopo la fine diIl reality dei sentimenti di Canale 5 si è concluso lunedì scorso con una puntata che ha guadagnato degli ottimi risultati in termini di ascolti. Ora che il programma è finito, ci ...Ieri, 4 agosto, è avvenuta la reunion del cast dell'ultima edizione di, o meglio delle fidanzate e dei tentatori che hanno partecipato al programma. Perla, Francesca, Vittoria e Alessia si sono rincontrate insieme ai ragazzi con i quali hanno ...

Reunion dopo Temptation Island 2023: le foto delle fidanzate in discoteca con i tentatori Fanpage.it

Sono ormai giorni che si parla di Greta Rossetti e di Mirko Brunetti. Dopo la fine dell’esperienza a Temptation Island infatti i due hanno dato ufficialmente il via alla loro relazione, e a oggi ...Viaggiano sulle ali dell’amore e anche in giro per l’Italia Mirko Brunetti e Greta Rossetti, la nuova coppia dell’ultima edizione di Temptation Island, il reality delle tentazioni condotto da Filippo ...