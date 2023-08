Temptation Island 2023 | Federico stronca gli autori | “Allibito per l’immagine emersa”

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 6 agosto 2023) Si è conclusa da poco l’edizione died è tempo di bilanci per i protagonisti che ne hanno fatto parte. Alcune coppie sono scoppiate, altre hanno riconfermato il proprio amore. Tra post su Instagram e prime interviste, l’attenzione di queste ore si focalizza su. Il ragazzo ha chiuso la sua relazione con Ale durante il villaggio delle tentazioni, ma il suo parere in merito all’esperienza è negativa. Non tanto per come l’ha trascorsa, bensì perdi sé che è venuta fuori. Una frecciatina agli, rei di non aver mostrato tutto.: lo sfogo diLe storie di questa edizione dihanno tutte incuriosito i telespettatori, i quali continuano a ...