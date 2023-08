Tarquinia | scomparsa ragazza di 12 anni L’appello disperato del padre | «Torna | facci sapere che stai bene»

Una ragazzina di 12 anni èda una casa famiglia a, in provincia di Viterbo. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane si è allontanata mentre si trovava nel centro estivo della struttura , sparendo nel ...Si sono perse le tracce da ormai 48 ore di Benedetta Cristofani, una ragazza di 12 anni di, in provincia di Viterbo nel Lazio. La minorenne si è allontanata alle 19 di venerdì 4 agosto dalla casa - famiglia a Marina Velka a cui era stata affidata e a seguito di un litigio con gli ...Si è allontanata alle 19 di venerdì 4 agosto dal centro estivo - casa famiglia in cui si trovava a. E non è più tornata Benedetta Cristofani , la ragazza di 13 anni di cui si sono perse le tracce ormai da quasi 48 ore. Il papà dell'adolescente, Roberto , è stato avvisato da un'operatrice ...

