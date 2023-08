auto storiche, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il decreto attuativo per la legge 178 del 30 dicembre 2020 che prevede la " f acoltà di ottenere le...... attualmente in possesso della motorizzazione ha al suo interno una notevole percentuale di veicoli reimmatricolati; si stima possano essere non meno di 5000 le richieste diavanzate ...Con la firma del decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini che prevede, per i veicoli di interesse storico e collezionistico, la "facoltà di ottenere ledi circolazione della prima iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico", già a 60 giorni dal 7 agosto prossimo quando il decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il decreto ...

Targhe originali auto storiche, Salvini firma il decreto attuativo. Si chiude con successo l'iter normativo avviato nel 2020 .