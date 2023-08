Taranto | incidente | morto sedicenne Un decesso a Bari Scontro auto-moto

(Di domenica 6 agosto 2023) Un ragazzo di 16 anni èoggi pomeriggio a. In zona Tre Fontane, Lama, lofra laa bordo della quale era l’adolescente ed un’. Carabinieri impegnati per dettagliare cause e dinamica dello. L'articolo. Un proviene da Noi Notizie..

Feriti nell'i genitori della ragazza, che sono stati trasportati all'ospedale SS. Annunziata di, e la 22enne alla guida della Jeep, che non è in gravi condizioni. È giallo però sull'...Chiara Mazza, una ragazza di 25 anni originaria di Manduria, in provincia di, si trovava in auto con i genitori quando è avvenuto lo scontro con una Jeep. Dopo l'impatto ha telefonato al fratello medico, poi è crollata senza più ...Un dramma sconvolgente Nella serata di ieri, 4 agosto, un tragicoha scosso la provincia di. Una giovane ragazza di 25 anni, Chiara Mazza, ha perso la ...

Incidente mortale, giovane di 16 anni in moto perde la vita dopo lo schianto con un'auto quotidianodipuglia.it

Una tragedia inaccettabile con un'altra giovanissima vittima di un incidente stradale. A perdere la vita un ragazzo di 16 anni a Taranto, nello specifico nella borgata di Lama in zona ...In seguito all’incidente, avvenuto nel Tarantino, la giovane ha chiamato il fratello prima di accasciarsi al suolo. Inutili i tentativi di rianimarla ...