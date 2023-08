Tananai cade dal palco durante un concerto e ci scherza su | Ci vediamo nelle viscere della terra

Leggi Ancheadesso pensa in grande: 'Nei palasport ho trovato la mia dimensione' L'ironia diDi essere sempre pronto a scherzare sulle sue disavventure,l'ha sempre dimostrato,...Nelle ore successiveci ha anche scherzato su. Condividendo tra le proprie stories il momento della caduta ha scritto: 'Grazie Cinquale. Ci rivediamo nelle viscere della Terra '.Sbaglia a poggiare il piede e fa un volo dal palco. Ecco come stadopo l'incidente durante il suo concerto in ...

Tananai, incidente al concerto: cantante cade dal palco - Video Adnkronos

Tananai in concerto a Cinquale, in provincia di Massa, è stato protagonista di un piccolo incidente.Il cantante si stava esibendo a Cinquale, in Versilia. Durante l’esibizione, mentre camminava ha oltrepassato il confine del palco, cadendo in piedi.