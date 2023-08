Tabellino Lecce- Cadice 1-1 | gol e marcatori amichevole estiva 2023

(Di domenica 6 agosto 2023) Ilha perso ai rigori contro il. In territorio spagnolo si è giocato il trofeo Ramon de Carranza, conteso tra i padroni di casa e la squadra salentina. Durante i primi minuti di gioco Almqvist ha portato isi in vantaggio, ma al 40? ilha pareggiato con Roger. Nel secondo tempo nessuna delle due squadre è riuscita a sbloccare il risultato, portando la sfida ai rigori. Ilha vinto 3-1, aiutato dagli errori del, che ha sbagliato tre tiri di quattro. Ecco ildella squadra italiana:: Falcone, Pongracic, Baschirotto, Almqvist (31? st Ceesay), Rafia (45’st Maleh), Gonzalez, Gendrey (41’st Dermaku), Banda (38’st Di Francesco), Gallo, Strefezza ©, Ramadani (31’st Blin). A disposizione: Bleve, Brancolini, ...

minuto per minuto [ AGGIORNA LA DIRETTA DI CADICE -] CADICE (ESP): Ledesma J. (Portiere), Carcelen I., Fali, Mbaye M., Hernandez J., Alejo I., San Emeterio F., Alcaraz R., Machis D., ...

in panchina: David Gil, Zaldua, Josè Mari, Sobrino, Alex, Negredo, Jorge Meré, Luis Hernandez, Carlos, Bastida, Mwepu, De la Rosa, Lucas Pires Il Lecce gioca con una formazione titolare con età ...Le formazioni ufficiali di Cadiz-Lecce Cádiz CF (4-4-2)Ledesma, Fali ©, Alcaraz, lejo, Mbaye, Javi Hdez., Chris Ramos, Darwin, ...