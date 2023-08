Tabellino Fiorentina-Nizza 2-1 | gol e marcatori amichevole estiva 2023

(Di domenica 6 agosto 2023) Ildigiocata domenica 6 agosto. Al St’ James Park, i viola si impongono per 2-1 nel secondo match della ‘Sela Cup’. In rete Jovic e Kouamé nel primo tempo per la squadra di Italiano, nel finale accorcia le distanze Bounani con un gran mancino da fuori Ecco la cronaca completa del match. Di seguito ilcompleto con idella sfida.2-1 Gol: 18? Jovic, 35? Kouamé, 86? Bounani: Terracciano, Kayode, Ranieri, Martinez Quarta, Parisi, Mandragora, Sabiri (60? Munteanu), Ikoné (66? Kokorin), Kouamé (60? Infantino), Amatucci, Jovic. Allenatore: Italiano.: Schmeichel, Louchet, Amraoui, Beka ...

in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DI NIZZA -] NIZZA (FRA): Schmeichel K. (Portiere), Amraoui A., Beka Beka A., Belahyane R., Bouanani B., Brahimi B., Diop S., Guessand E., ...Ecco le informazioni sulla data, l'orario, la diretta tv e lo streaming di- Nizza , match valevole per la marcia di avvicinamento della compagine toscana verso la ...ed alcuni ...... 25' Behrens (U), 28' e 51' Fofana (U), 33' Pasalic (A) ILATALANTA (3 - 4 - 2 - 1): ... Gasperini NEWCASTLE -2 - 0 38' Almiron, 82' Isak Vai alla Fotogallery

Tabellino Fiorentina-Nizza 2-1, gol e marcatori amichevole estiva ... SPORTFACE.IT

I viola dopo aver perso all'esordio nel torneo amichevole hanno battuto i francesi con le reti di Jovic e Kouame. Nel finale la rete avversaria con Bouanani. Esordio per il nuovo acquisto Gino Infanti ...La partita Nizza - Fiorentina di Domenica 6 agosto 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido come Amichevole per Club ...