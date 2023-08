Svezia-Stati Uniti oggi in tv | canale | orario e streaming Mondiali calcio femminile 2023

(Di domenica 6 agosto 2023) La fase ad eliminazione diretta deidientra nel vivo con una finale anticipata:scenderanno in campo alle 11:00 di domenica 6 agosto con in palio il pass per i quarti di finale. La, dopo una fase a gironi dominata con tanto di 5-0 inflitto alle azzurre di Bertolini, vogliono detronizzare le statunitensi, campionesse in carica e con Rapinoe che annuncerà il ritiro a fine rassegna. Una partita quindi imperdibile, che potrà essere seguita in diretta sulla piattaformagratuita Fifa+. Sportface.it invece vi terrà compagnia con la cronaca e le dichiarazioni delle protagoniste di questo appuntamento. SportFace.

Pronostici Svezia - Stati Uniti alle 11:00 su FIFA + Goal.com

Svezia vs Stati Uniti è Vera e propria finale in anticipo di questi mondiali che eliminerà una delle principali contendenti fin dagli ottavi di finale ...