Supergirl | Melissa Benoist tornerebbe volentieri a interpretarla | Chissà se indosserò ancora il costume

(Di domenica 6 agosto 2023) L'interprete dinell'Arrowversenon chiude le porte a un ritorno nei panni del personaggio. Una volta, per sempre... Nel frattempo,sembra volenterosa di tornare nei panni del personaggio dopo aver appeso gli stivaletti al chiodo nel 2021.per sempre Mentre al cinema il testimone è passato a Sasha Calle, in tv la più recente versione diè appartenuta per diversi anni a, che ha ricoperto il ruolo di Kara Danvers nell'Arrowverse dal 2015 al 2021. E sebbene quel capitolo sia giunto ormai a conclusione, l'attrice non ha voluto chiudere le porte a un suo potenziale ritorno in futuro. ...

A prestare la voce al protagonista sarà Chris Wood, mentre a doppiare Teela sarà la sua collega di set in Supergirl Melissa Benoist - che andrà quindi a sostituire Sarah Michelle Gellar.

L'interprete di Supergirl nell'Arrowverse Melissa Benoist non chiude le porte a un ritorno nei panni del personaggio.