Sud Sardegna in fiamme | paura a Muravera | incendio devastante

(Di domenica 6 agosto 2023) Situazione drammatica a, il cui territorio è stato aggredito da un violentoche ha letteralmente devastato la località di Feraxi. Ma non solo.è stata sfregiata: anche Porto Corallo a Villaputzu e San Priamo, la caratteristica borgata di San Vito, sono state interessate dallealimentate dal forte vento di maestrale che ha imperversato sul sud-est della. Gravissimi i danni a Feraxi dove 4 aziende agricole sono state letteralmente annientate dal fuoco che ha ingoiato le riserve di foraggio accumulate. Distrutti anche agrumeti e una fattoria, lehanno minacciato anche alcune strutture ricettive dalle quali è stato necessario evacuare gli ospiti. Sul posto stanno ancora operando Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Vito, gli agenti del ...

Un vasto incendio si è sviluppato anche nelle campagne di Sadali , nel, dove il Corpo forestale sta intervenendo con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di ...La situazione preoccupa. Ilbrucia . Ma il fuoco fa danni anche nella costa Nord Orientale. Vigili del fuoco al lavoro dalle 22.30 circa di sabato per un vasto incendio di macchia mediterranea e vegetazione varia ...Una giornata di fuoco per il: fiamme e paura per i roghi a San Giovanni Suergiu, nel Sulcis Iglesiente e a San Sperate, il paese dei murales e delle pietre sonore dell'artista Pinuccio ...

Sud Sardegna circondato dalle fiamme La Nuova Sardegna La Nuova Sardegna

Scatta l'allarme incendi in Sardegna. Un grosso rogo è divampato a Monte Longu di Posada (Nuoro), nella costa nord orientale dell'isola. Evacuate diverse abitazioni. Le fiamme, alimentate dal maestral ...È di emergenza incendi in Sardegna. Nel pomeriggio del 6 agosto un grosso rogo ha colpito la Caletta di Siniscola, nel nuorese, nord-est dell'isola: è stata ...