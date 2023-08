Sud America | è la prima volta che accade | stabilito nuovo “record”

(Di domenica 6 agosto 2023) E’ lachein Sud, tanto è vero che è statoanche un”: visto che, fino ad ora, non era mai accaduto una cosa del genere Se in Europa, in questo momento, sta regnando l’estate non si può dire lo stesso in Suddove c’è l’inverno. O forse. Fatto sta che, in questi ultimi giorni, nei Paesi c’è il pieno inverno. Anche se, in alcune nazioni come il Cile e l’Argentina, si sta sudando proprio come se fosse estate. La conferma arriva direttamente da alcune testate e quotidiani locali. Un qualcosa di veramente incredibile e che lascia tutti senza parole. Quando si dice, in questi casi, “il mondo all’incontrario“. Ed effettivamente è proprio così. Anche se, quello che cattura inevitabilmente la nostra ...

Molte richieste arrivano dalle comunità degli abruzzesi all'estero in EuropaStati Uniti e Canada, e per loro le nostre creazioni rappresentano un legame con la terra di origine, e anche ...Nella capitale registrati 37 gradi. Non è da meno l'Argentina, con Buenos Aires che ha toccato i 30 gradi. Ilsi trova nel pieno dell'inverno in questi giorni, ma per esempio in Cile, in Argentina e in altre località circostanti si sta sudando come se fosse estate. La notizia che campeggia sulle ...AGI - Ilsi trova nel pieno dell'inverno in questi giorni, ma per esempio in Cile, in Argentina e in altre località circostanti si sta sudando come se fosse estate. La notizia che campeggia sulle ...

In Sud America è inverno, ma i termometri sfiorano i 40°C: "un evento estremo che sta riscrivendo i libri sul clima" greenMe.it

L’incidente è avvenuto giovedì pomeriggio in Florida sulle montagne russe Galaxy Spin di Fun Spot America a Kissimmee, a circa 35 km a sud di Orlando. “Le unità di soccorso sono arrivate ed hanno ...Prosegue, e si intensifica, il percorso di avvicinamento della nazionale italiana femminile e maschile di sci alpino in direzione della Coppa del Mondo 2023-2024. La stagione che, come tradizione, pre ...