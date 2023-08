Stretto di Messina | polemiche per la deroga al tetto degli stipendi

(Di domenica 6 agosto 2023) Fa discutere laalper la societàdi, contenuta nel decreto Omnibus al centro del Cdm di domani pomeriggio (7 agosto), che spazia dai taxi al caro voli. La norma “riguarda l’assunzione di dipendenti, ovvero ingegneri ed esperti con le massime competenze, da parte della società e non è rivolta al Cda”, precisa Pietro Ciucci, l’amministratore delegato dell’azienda incaricata della costruzione del Ponte sullo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Tetto che era stato stabilito a 240.000 euro , ma che decade perchè alla societàdi, si legge nella norma citata da Repubblica, 'non si applicano le disposizioni di cui agli articoli ...

Fa discutere la deroga al tetto degli stipendi per la società Stretto di Messina, contenuta nel decreto Omnibus.Così l'ad Pietro Ciucci della Società Stretto di Messina raggiunto telefoni- camente dall'ANSA sottolineando che la società assumerà 100 risorse da Anas e Rfi aziende per le quali il tetto non è ...