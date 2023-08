Strage di Bologna | Rocca si dissocia | “De Angelis ha parlato a titolo personale”

(Di domenica 6 agosto 2023) Marcello Denella bufera delle polemiche dopo il suo post scritto sulladi. Il responsabile della comunicazione Istituzionale della Regione Lazio non si trattiene a dire la sua rispondendo con un altro post. De: il post sulladi“So per certo che con ladinon c’entrano L'articolo proviene da Il Difforme.

Non solo Marcello De Angelis , portavoce della Regione Lazio che si è schierato su Facebook in difesa dei condannati delladi, non fa passi indietro o rettifiche, ma anzi rivendica e si dice pronto alle conseguenze. E mentre le opposizioni chiedono le sue dimissioni e l'intervento della premier Giorgia ...... ndr) in cambio del suo silenzio sulle cose che sapeva circa ladi'. Nella lista delle prove c'è anche il movente dell' omicidio di Francesco Mangiameli , 'individuato nella necessità ...Dopo le polemiche per le dichiarazioni arrivate nella giornata di ieri sulladida parte dell'ex terrorista Marcello De Angelis , oggi responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Lazio ( "So per certo che non c'entrano nulla Fioravanti, Mambro ...

Strage di Bologna, Bonaccini a De Angelis: “Ignobile e bugiardo”. La lite via social il Resto del Carlino

«So per certo che con la strage di Bologna non c'entrano nulla Fioravanti, Mambro e Ciavardini», ha scritto su Facebook, a pochi giorni dal 43mo anniversario della bomba alla stazione. Il 2 agosto il ...Marcello De Angelis, responsabile della comunicazione Istituzionale della Regione Lazio, «ha parlato a titolo personale». Lo dichiara in ...