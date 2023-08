Strage di Bologna | il portavoce del Lazio insiste nella difesa dei condannati Rocca | “Parla a titolo personale | valuterò” Le opposizioni | “Intervenga Meloni”

(Di domenica 6 agosto 2023) Non solo Marcello De Angelis,della Regioneche si è schierato su Facebook indeidelladi, non fa passi indietro o rettifiche, ma anzi rivendica e si dice pronto alle conseguenze. E mentre lechiedono le sue dimissioni e l’intervento della premier Giorgia, la destra tace. Solo in serata interviene il presidente del, Francesco, che dice che valuterà le dichiarazioni fatte adal suo“mosso da una storia familiare che lo ha segnato profondamente”. A riaprire le polemiche in mattinata è stato lo stesso De Angelis che, di fronte alle critiche di Anpi e Associazione ...

Ecco il comunicato del presidente della regione Lazio dopo le parole di Marcello De Angelis sulladi. Prende le distanze, "parlava a titolo personale" e poi si chiude con un laconico, ...... influencer distruggono una statua da 100mila euro Ultimo Aggiornamento 02/08/23 Trentanove anni fa ladiDevastati agrumeti Il tutto mentre si comincia a fare un primo bilancio dei ...Impossibile passare sopra e non intervenire dopo il post in cui nega che ladisia stata opera degli ex Nar Fioravanti, Mambro e Ciavardini (suo cognato), condannati in via definitiva. ...

Strage Bologna, De Angelis: 'Io al rogo come Giordano Bruno'. E' bufera sulle sue dichiarazioni Agenzia ANSA

Il capo comunicazione della Regione Lazio aveva detto: 'Fioravanti e Mambro non c'entrano con la strage di Bologna'. Schlein: 'Parole ignobili, Meloni intervenga' . (ANSA) ...“Partiamo dal fatto che le sentenze si rispettano e, vista la mia professione di avvocato, non posso che ribadire questo. La stagione delle stragi in Italia, di cui Bologna è stato l’episodio più stra ...