Strage di Bologna | De Angelis | Io al rogo | pagherò con orgoglio

(Di domenica 6 agosto 2023) "Ho espresso il mio dissenso. E sono finito sul. Da uomo libero". Lo ha scritto su Facebook, Marcello De, responsabile della comunicazione Istituzionale della Regione Lazio, dopo le polemiche nate per il post scritto sulladi, nel quale sosteneva l'innocenza di Fioravanti, Mambro e Ciavardini. "Come ogni libero cittadino di questa Nazione, ho esercitato il diritto di esprimere la mia opinione su un evento solstiziale della nostra storia, fondata su decenni di inchiesta svolta come giornalista e parlamentare", ha continuato Dein un altro post. (COSA E' SUCCESSO IL 2 AGOSTO 1980)

Dopo aver messo in dubbio le sentenze della giustizia italiana sulle responsabilità delladi, nella quale 43 anni fa - era il 2 agosto 1980 - morirono 85 persone e sulla matrice neofascista dell'attentato, il capo comunicazione della Regione Lazio Marcello De Angelis non fa ...Giovanni Pellegrino, lei ha presieduto la Commissione stragi dal 1996 al 2003, ha senso rifarne una nuova, come vuole Fratelli d'Italia "No, non mi sembra una buona idea affidare alla politica la ...

