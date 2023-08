Strage di Bologna | bufera sull’ex Nar De Angelis | “Fioravanti | Mambro e Ciavardini non c’entrano nulla”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 6 agosto 2023) “So per certo che con ladinon. Non è un’opinione: io lo so con assoluta certezza”. È quanto ha scritto su Facebook l’ex Nar, Marcello De, oggi responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Lazio guidata da Francesco Rocca.Nar Marcello De, oggi responsabile della comunicazione istituzionale di Rocca alla Regione Lazio “Il 2 agosto – ha scritto su Facebook De– è un giorno molto difficile per chiunque conosca la verità e ami la giustizia, che ogni anno vengono conculcate persino dalle massime autorità dello Stato (e mi assumo fieramente la responsabilità di quanto ho ...