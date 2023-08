Strage di Bologna | annullato l’evento con De Angelis in Calabria “per evitare strumentalizzazioni”

(Di domenica 6 agosto 2023) Nel pieno delle polemiche per le dichiarazioni del portavoce della Regione Lazio in difesa dei condannati delladi, il Panta Festival di Montauro (Catanzaro) ha deciso di annullareprevisto per la sera di domenica 6 agosto. Invitato era proprio, infatti, Marcello Deche sarebbe dovuto intervenire nel dibattito dal titolo: “Cosa significa essere di destra”. In mattinata però, proprio Deha ribadito la sua difesa delle posizioni espresse nelle scorse ore e il Festival ha deciso di annullare. “Al fine diogni polemica e strumentalizzazione di alcun genere,previsto per questa sera è”, si legge sulla pagina Facebook. “Continuiamo a credere nel valore del pluralismo ...

