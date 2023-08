Strage Bologna | Violante | “De Angelis conosce responsabili? Chiarisca”

Leggi su forzearmatenews

(Di domenica 6 agosto 2023) (Adnkronos) – ''Se Dedelladie sa che non sono quelli condannati, avrebbe il dovere di chiarire''. Lo dice all'Adnkronos l'ex presidente della Camera, Luciano, alla luce delle polemiche sollevate dal post scritto su facebook da Marcello De, ex terrorista nero, oggi responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Lazio guidata da Francesco Rocca, in occasione dell'anniversario delladel 2 agosto 1980 alla stazione di. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.