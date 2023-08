Strage Bologna | Rocca su parole di De Angelis | “Valuterò il da farsi”

Leggi su notizie

(Di domenica 6 agosto 2023) In merito alla vicenda delladidi 43 anni fa, il governatore del Lazio Francescoha risposto alledi Marcello De: arriva il duro comunicato Un comunicato stampa che non si è fatto assolutamente attendere. In merito alla vicenda delladi, avvenuta 43 anni fa e che ha provocato 85 morti (tra questi uomini, donne e bambini) sono arrivate ledi Marcello De. Le stesse che non sono passate inosservate e che hanno provocato non poche polemiche. In merito alle sue ultime dichiarazioni è arrivato un forte comunicato che porta la firma di Francesco. L’attuale governatore del Lazio ha voluto rispondere alle ultimedello stesso De ...